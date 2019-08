Marelli: “Orsato in Juve-Napoli? Scelta coraggiosa ma non azzardata”

Luca Marelli, ex arbitro, ha commentato tramite il proprio blog, la designazione di Orsato per la sfida di sabato tra Juventus e Napoli.

“Credo che siamo tutti d’accordo nell’affermare che la gara tra Juventus e Napoli sia la più importante in assoluto tra le venti in programma nelle prime due giornate. Non stupisce, pertanto, che Rizzoli abbia deciso di affidarsi al numero 1 della scorsa stagione.

Stupiti?

Ebbene sì. Orsato (secondo le informazioni in mio possesso) è risultato il miglior arbitro per rendimento dell’intera Serie A 2018/2019. Non che mi abbia stupito scoprire questa circostanza: chi mi ha seguito nella scorsa stagione sa perfettamente che, in più di un’occasione, ho sottolineato il veloce recupero dell’arbitro veneto che, dopo un inizio complesso per problemi di condizione atletica, ha trovato una continuità eccellente, tornando ad arbitrare ai suoi livelli dopo una stagione 2017/2018 opaca, culminata nella pessima serata di San Siro, caratterizzata dall’evidente errore commesso nel non ammonire Pjanic per fallo su Rafinha (e sarebbe stata la seconda sanzione con conseguente espulsione).”

