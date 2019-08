Pierpaolo Marino, direttore sportivo dell’Udinese, ha parlato a Radio Sportiva, analizzando la prossima Serie A.

”Sarà un campionato appassionante, soprattutto al vertice. Napoli e Inter hanno lavorato bene sul mercato per colmare il gap con la Juve. E occhi anche alle mine vaganti come l’Atalanta. A Bergamo hanno allargato la rosa per poter proporre tanti giocatori nelle competizioni che dovrà fare. E credo molto nelle potenzialità di Gasperini”.

Comments

comments