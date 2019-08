Marotta e Zhang incontrano Icardi. Ribadita la volontà della società all’attaccante argentino durante l’incontro di questo pomeriggio.

“A Icardi è stato ribadito come sia ormai fuori dal progetto, come ammesso anche da Conte dopo il successo sul Lecce. Resta da capire se ci saranno nuovi incontri nei prossimi giorni, ma i contenuti della questione non cambieranno di certo.”

Questo quanto riportato da Gianluca Di Marzio.

