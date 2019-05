Marotta a Sky: “Partita importante quella di stasera”

Giuseppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky prima di Napoli-Inter; argomenti l’obiettivo Champion’s League ed il FFP.

Ai microfoni di Sky ha parlato Giuseppe Marotta, che si è soffermato sull’obiettivo Champion’s League e sul fair play finanziario. Inoltre ha detto la sua sulle costanti voci del cambio allenatore; queste le sue parole:

“Una partita importante quella di stasera. Serve per raggiungere un obiettivo e la partecipazione alla Champion’s lo considero come obiettivo minimo.

A livello mediatico l’allenatore è sempre osservata dai critici e dai giornalisti. Sono anche faticose da gestire queste cose; Spalletti è un ottimo allenatore e sta facendo benissimo, l’obiettivo lo sta portando al termine.

I paletti del FFP sono molto rigidi, credo ora che la plusvalenza è un fattore ordinario per i club. Su Allegri, sono le dinamiche del calcio; non è ne piacevole ne dispiacevole se si arriva a questo e non mi ha trovato impreparato.“

