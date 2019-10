Martino: “Lozano in campo a Salisburgo. Kou e Callejon titolari con il Verona”

Carmine Martino, radiocronista per Kiss Kiss Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Radio Goal, parlando anche di Lozano.

“Ancelotti contro il Verona avrà tutti a disposizione, in avanti ci sarà Callejon mentre in difesa tornerà sicuramente Koulibaly. Lozano? Bisogna vedere come tornerà dall’infortunio subito con il Messico. Credo che se starà bene lo vedremo direttamente in Champions con il Salisburgo Zielinski e Fabian? Zielinski ha grandi qualità. E’ un giocatore molto forte, che deve ancora dimostrare tutto il suo valore ed il potenziale. Fabian Ruiz ha già fatto vedere di che pasta è fatto, è una pedina fondamentale per lo scacchiere tattico di Ancelotti. Milik? Senza battere rigori è andato in doppia cifra lo scorso anno, questa deve essere la stagione della sua consacrazione definitiva”.

