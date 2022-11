Match program e probabili formazioni di Napoli-Udinese: due dubbi per Spalletti, emergenza difesa per Sottil

Sabato 12 novembre ore 15:00 stadio Maradona di Napoli. Il Napoli affronta l’Udinese nella 15esima giornata del campionato di Serie A 2022-23. Diretta TV sui canali DAZN e in radio su Kiss Kiss Napoli.



Il rendimento. Il Napoli dopo quattrodici giornate è primo in classifica con 38 punti dopo 12 vittorie (6 in casa con Monza, Spezia, Torino, Bologna, Sassuolo ed Empoli) e 2 pareggi (1 in casa con il Lecce) con 34 gol fatti (18 in casa) e 10 subìti (4 in casa). L’Udinese è 8° con 24 punti dopo 6 vittorie (3 in trasferta con Monza Sassuolo e Verona), 6 pareggi (3 in trasferta con Lazio, Cremonese e Spezia) e 2 sconfitte (1 in trasferta con il Milan) con 22 gol fatti (10 in trasferta) e 14 subìti (8 in trasferta).

I precedenti. Sono 46 i precedenti tra le due squadre giocati in casa del Napoli (29 vittorie Napoli, 12 pareggi e 5 vittorie Udinese)

Così la scorsa stagione. Napoli-Udinese 2-1 con gol di Deulofeu (U) e la doppietta di Osimhen (N).

Prossimo turno. Mercoledì 4 gennaio ore 20:45 – Inter-Napoli (DAZN) e Udinese-Empoli (DAZN).

Gli assenti. Nel Napoli: Sirigu, Kvaratskhelia e Rrahmani. Nell’Udinese: Becao, Makengo, Udogie, Masina e Nuytinck è in forte dubbio.

Gli squalificati. Nessuno.

I diffidati. Nel Napoli nessuno. Nell’Udinese l’assente Udogie

Gli ex. Nel Napoli mister Spalletti, Meret e Zielinski. Nell’Udinese nessuno.

Previsioni meteo durante la partita. Cielo con nubi sparse, temperatura di circa 18° C, umidità circa 62%, venti moderati di Grecale.

Le probabili formazioni. Spalletti deve ancora rinunciare a Kvaratskhelia e per sostituirlo ballottaggio tra Politano (che giocherebbe a destra con Lozano a sinistra), Raspadori ed Elmas (come a Bergamo). Dubbio anche tra Olivera e Mario Rui sulla sinistra. Sottil invece deve affrontare l’emergenza in difesa per i tanti indisponibili in quel reparto.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Lozano.

A disposizione: Idasiak, Marfella; Zanoli, Ostigard, Olivera; Demme, Elmas, Gaetano, Ndombele; Raspadori, Simeone, Zerbin. All. Spalletti.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Nuytinck (Abankwah), Bijol; Pereyra, Arslan, Lovric, Wallace, Ebosse; Success, Deulofeu.

A disposizione: Padelli, Piana; Abankwah (Nuytinck), Buta, Ebosele, Ehizibue, Guessand; Jajalo, Souza Silva, Samardzic; Pafundi, Nestorovski, Semedo, Beto;. All. Sottil.

La sestina arbitrale.

ARBITRO: Giovanni AYROLDI della sezione arbitrale di Molfetta;

assistenti di linea: Ranghetti e Del Giovane;

IV uomo: Baroni;

addetto al VAR: Abisso;

assistente al VAR: Nasca.

Comments

comments