McTominay:”A Napoli emozioni mai provate prima” E svela il suo sogno

Scott McTominay è stato ospite del TG1:

“Film Scudetto?

E’ stato bellissimo ed incredibile, ho ancora la pelle d’oca per la partita contro il Cagliari e lo Scudetto.



Ho vissuto emozioni mai provate prima.



La mia vita è rimasta la stessa anche se Napoli è diversa da altri posti del mondo. Qui le persone sono pazze per il calcio.

Conte?

E’ un allenatore incredibile, ci aiuta a dare sempre il massimo.

La nostra forza è lo spirito e il coraggio.

Esordio in Champions?

La nostra squadra è forte, ma contro il Manchester City in 10 contro 11 è troppo difficile.(ride, ndr)

Lotta Scudetto?

E’ presto per dire chi è la più forte, se si pensa al futuro si perde troppo la concentrazione.

Il mio prossimo sogno?

Non posso dirlo ancora, ma sarebbe bello parlare di un altro film l’anno prossimo”.

