Milan, l’Uefa sospende la decisione sull’esclusione dalle coppe

Continua l’attesa, quindi, in casa Milan per la questione legata alla possibile sanzione e conseguente esclusione dalla Europa League 2019/2020.

Questo il comunicato:

Il CFCB, UEFA Club Financial Control Body Adjudicatory Chamber ha sospeso i procedimenti contro l’AC Milan, in merito al mancato rispetto dei requisiti del break-even durante l’attuale periodo monitorato nella stagione 2018/19 che copre i periodi di segnalazione che terminano nel 2016, 2017 e 2018.

La sospensione del procedimento rimarrà in vigore fino a dopo l’emissione dei procedimenti CAS in corso relativi alla sanzione imposta al club per non aver rispettato il requisito di pareggio per i periodi segnalati che terminano nel 2015, 2016 e 2017.

