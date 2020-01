Mertens, possibile addio anticipato: il Monaco gli ha offerto un contratto

Dries Mertens potrebbe lasciare Napoli allo scadere del suo contratto. Il Corriere dello Sport racconta di un’offerta arrivata dal Principato.

Offerta da cinque milioni a stagione per due anni, quasi un milione in più rispetto all’offerta del Napoli per lo stesso periodo. Si parla del futuro di Dries Mertens sull’edizione odierna del Corriere dello Sport, con il quotidiano che spiega come l’offerta del club monegasco stia tentando il calciatore.

A tentare ulteriormente il calciatore, spiega il quotidiano, la prospettiva di avere un bonus da circa cinque milioni alla firma per un’offerta complessiva da quindici milioni, o magari qualcosina in più, che aggiunge dubbi sulla permanenza dell’attaccante belga.

