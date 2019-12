Mertens, riavvicinamento sul rinnovo: nei prossimi giorni nuovo incontro

Dries Mertens più vicino al rinnovo con il Napoli. Ecco quanto suggerito dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport sulla situazione.

Potrebbe esserci un riavvicinamento tra Dries Mertens e il Napoli. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che le parti si sono parlate per provare a raggiungere l’intesa. L’offerta di De Laurentiis – si legge – resta ferma a 3 milioni all’anno per le prossime 2 stagioni, mentre il giocatore ne chiede 4 per 3 anni. Ci sarebbe la possibilità di trovare l’accordo sulla base di uno stipendio di 3,5 milioni per due anni. Nei prossimi giorni ci sarà un nuovo contatto per capire se ci saranno i margini per brindare al rinnovo.

