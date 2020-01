Mertens vuole restare a Napoli a vita: spunta l’idea di un posto dirigenziale

Dries Mertens in azzurro anche dopo il ritiro. Questa l’ipotesi lanciata da Raffaele Auriemma sulle pagine di Tuttosport.

“Alla fine potrebbe essere trovata una soluzione favorevole a tutti. Anche perché il desiderio di Mertens è di chiudere la carriera con il Napoli, per poi restare in azzurro anche dopo, con un ruolo da dirigente. E non solo. L’attaccante belga vorrebbe proporsi per creare un ponte tra Napoli ed il Belgio, con lo scopo di portare in azzurro i giovani talenti fiamminghi. Mertens scalpita anche per tornare in campo e lunedì prossimo potrebbe finire il calvario con la convocazione per la sfida contro la Sampdoria”.

