Due le gare giocate oggi ai mondiali femminili in corso di svolgimento in Francia, entrambe del Gruppo E. In campo Olanda e Canada.

Nel pomeriggio a Valenciennes l’Olanda ha battuto 3-1 il Camerun.

Nella gara della sera a Grenoble il Canada ha sconfitto 2-0 la Nuova Zelanda.

