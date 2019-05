Si sono concluse da poco le partite serali del Mondiale Under 20 che si sta disputando in questi giorni in Polonia.

Vince il Mali in un emozionante 4-3 contro l’Arabia Saudita e si avvicina agli ottavi di finale del torneo. Vince anche la Corea del Sud che batte il Sudafrica 1-0 grazie al gol di Kim.

Domani torna in campo l’Italia che alle 18 affronterà il Giappone per l’ultima gara dei gironi e per mantenere il primo posto in classifica.

