Montella: “Il Napoli deve trovare equilibrio, ma quest’anno più vicino alla Juve”

In un’intervista che è possibile leggere in versione integrale sulla “Gazzetta dello Sport” oggi in edicola, in vista della sfida di campionato contro la Juventus l’allenatore della Fiorentina Vincenzo Montella ha parlato anche del Napoli.

“Leggevo i dati sui monte stipendi. La Juve spende il doppio rispetto alle altre grandi. Ha ragione il presidente Commisso quando dice che i bianconeri potrebbero schierare tre squadre.

Inter e Napoli quest’anno sono più vicini alla Juve. Lo scudetto non è già assegnato.

Il Napoli Deve trovare equilibrio. Sulla carta non esiste niente di meglio di Koulibaly e Manolas eppure hanno preso 7 gol in due partite.

La rimonta azzurra a Torino insegna che se cala la tensione anche gli extra terrestri diventano umani. Capello, quando ero alla Roma, cominciava a urlare quando andavamo sul 3-0″.

