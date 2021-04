Montervino: “Non credo Gattuso rimarrà a Napoli, l’alternanza Politano-Lozano dipende da Mertens e Osimhen”

L’ex calciatore del Napoli, Francesco Montervino, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Lunedì’ in onda su Canale 8.

“Per me Gattuso non rimarrà mai a Napoli. Il Napoli può chiaramente vincere le prossime due con Inter e Lazio perché ha dimostrato di saperlo. Anche se Gattuso dovesse raggiungere la Champions non credo rimarrà a Napoli.

Politano in questo momento è chiaramente più utile. Credo che l’utilizzo di Politano e Lozano sia correlato con quello di Mertens e Osimhen. Se gioca il belga per me gioca tutta la vita Lozano mentre se c’è Osimhen un calciatore come Politano che viene dentro il campo è più utile.

Osimhen? Se migliora nei fondamentali può diventare davvero un grande attaccante.

Per me Demme è un calciatore che se gli chiedi di fare un compito lui lo fa e credo che ora stia facendo anche di più di quelle che erano le aspettative. Non deve passare come salvatore della patria e nemmeno come un campione ma resta comunque un calciatore che se ce l’hai non vuoi mai dare via. Piuttosto, e paradossalmente, mi aspetto prestazioni di un certo tipo e da campione da parte di Bakayoko. E’ lui che deve dimostrarlo.”

