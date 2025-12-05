Morabito:”Altro che Mainoo la scelta migliore per il Napoli è già in Italia”.

VINCENZO MORABITO A RADIO CRC: «Mainoo-Napoli? Guendouzi è la scelta migliore per il Napoli. Il laziale verrebbe di corsa al Napoli, l’inglese non è pronto per un’esperienza in Italia.

Che flop il Liverpool di Slot! Se Wirtz e Isak valgono 130 milioni, quanto devono valere McTominay e Yildiz?»

Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto l’agente Vincenzo Morabito.

Di seguito le sue parole:

«Mi trovo sull’autostrada tra Liverpool e Manchester. Ieri mi trovavo allo stadio ad assistere al match tra Manchester United e West Ham. La partita è finita 1 a 1. Adesso mi chiedo: lo United ha speso tutti questi soldi per pareggiare una partita in casa?

E il Liverpool? Che flop è la squadra di Slot? Se Isak vale 130 milioni, Yildiz quanto vale oggi?

E se Wirtz vale la stessa cifra, McTominay quanto deve valere?

Al di là delle considerazioni calcistiche, c’è un fatto che mi ha impressionato dei cittadini di Liverpool. Il loro dialetto è molto particolare, mi ricorda il caso dei napoletani in Italia.

Il napoletano sta all’italiano come il cittadino di Liverpool sta a quello inglese.

I migliori allenatori al mondo ce li abbiamo noi in Italia. Basta con i portoghesi e quelli provenienti dall’estero. Sarri, Conte, Spalletti e Gasperini sono veri allenatori, gli altri sono gestori.

Non so se il Napoli voglia veramente Koibe Mainoo, ma se lo vuole veramente il club azzurro deve fare tutta una serie di considerazioni.

Mainoo è un giocatore giovane che deve maturare, se arriva al Napoli non è pronto per giocare da titolare.

Contrariamente a Guendouzi che verrebbe di corsa in Italia e che sarebbe l’uomo giusto per Antonio Conte.

Al giocatore laziale non piace stare in panchina. Sarri è molto anarchico con lui, conoscendo Antonio Conte penso che lui voglia giocatori che giochino in Serie A e che conoscano il campionato italiano.

De Laurentiis sarebbe persino disposto a dare 3 milioni all’anno di ingaggio al giocatore.

L’arrivo del giocatore laziale sarebbe favorito anche dalla situazione nebulosa della Lazio che è costretta a vendere e a cui tengo particolarmente a fare i complimenti a Maurizio Sarri per il lavoro che sta facendo. Il tecnico della Lazio sta facendo davvero un miracolo, nonostante la situazione sia cupa nello spogliatoio. Al di là di tutto, lui è lì e tiene botta. Bravo!

Lorenzo Lucca dovrebbe fare esperienza in un’altra squadra. L’italiano ha bisogno di minuti alle gambe, al Napoli rischia di non giocare mai da titolare a causa della presenza di Hojlund.

Il mio rapporto con Damien Comolli è molto buono. Lui fa il suo lavoro, io faccio il mio. Se dobbiamo trattare qualche affare insieme e ci sono le condizioni, lo facciamo senza problemi. Qualcuno mi dice spesso: “Va bene se tratti con la Juventus, basta che gli dai sempre pacchi” (ride; ndr)».

