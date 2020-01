Napoli, accordo trovato per Rahmani. Chiusura rinviata per Amrabat

Napoli, accordo trovato per Rahmani: discorso da rinviare invece per quanto riguarda il centrocampista Amrabat: i dettagli.

“Ieri è andato in scena un incontro tra la società e gli agenti del centrocampista marocchino: ancora oggi c’è distanza tra le parti per quanto riguarda la parte contrattuale, legata soprattutto alla durata. Il giocatore vorrebbe 4 anni, il Napoli è fermo al momento a 5. ”

“L’intesa col Verona è già stata trovata invece nella trattativa rientra anche il cartellino di Rahmani, per cui il Napoli ha raggiunto l’accordo per 14 milioni. Al giocatore andranno invece 1,5 milioni l’anno per 5 anni. Un’operazione da definire nel suo complesso dopo aver trovato anche l’accordo con Amrabat, per cui la chiusura è stata rinviata. ”

Questo quanto riportato da Gianluca Di Marzio.

