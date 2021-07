Napoli, ad un passo il ritorno di Frustalupi: firmerà un contratto annuale

Sarà Nicolò Frustalupi il nuovo tecnico della formazione Primavera del Napoli, promossa nella massima categoria dopo un anno in Primavera 2.

Per Frustalupi si tratta di un ritorno in Campania, dove era stato il vice di Walter Mazzarri durante la sua esperienza sulla panchina azzurra, durata dal 2009 al 2013. Dopo otto anni e l’avventura non brillantissima alla Pistoiese, Frustalupi tornerà a Napoli e prenderà il posto di Emmanuel Cascione, che aveva guidato la squadra alla Promozione. Manca ormai solo la firma sul contratto, che dovrebbe legare Frustalupi alla società azzurra per un anno. A riportarlo è Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport.

