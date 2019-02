Napoli che difesa: nel girone di ritorno subito un solo gol

Il Napoli sta perfezionando sempre di più la fase difensiva.

Il Napoli contro il ha ritrovato i gol in trasferta e la sicurezza che mancava sotto porta. Ma quello che salta all’occhio, analizzando le ultime prestazioni azzurre, è la straordinaria capacità in fase difensiva. Gli azzurri infatti hanno subito un solo gol, contro la Lazio, nelle 6 partite giocate fino ad ora nel girone di ritorno in Serie A. La squadra di Ancelotti ha subito 18 gol in tutto il campionato ed è a tre reti dalla miglior difesa del campionato, quella della Juventus.

