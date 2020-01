Napoli-Fiorentina, i precedenti al San Paolo vedono gli azzurri in vantaggio

Sabato sera andrà in scena Napoli-Fiorentina al San Paolo, scontro numero 140 in totale tra le due squadre e numero 70 in casa azzurra.

Nei 69 precedenti, il Napoli conduce con 32 vittorie che sono il doppio di quelle della Fiorentina (16); tra le due squadre invece ci sono stati 21 pareggi.

L’ultima vittoria degli azzurri in casa risale al 15 settembre 2018, dove arrivò la vittoria contro la viola per 1 a 0; per risalire all’ultimo pareggio invece bisogna tornare al 2017, dove finì 0 a 0. Per l’ultima sconfitta, invece, bisogna tornare indietro al 2014, dove il Napoli perse per 1 a 0.

