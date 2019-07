Napoli giorno 11 di ritiro: il report della seduta mattutina

Undicesimo giorno di ritiro del Napoli a Dimaro-Folgarida in Trentino. In programma una doppia seduta di allenamento sul campo di Carciato.

Come da programma gli azzurri sono arrivati alla spicciolata sul campo di Carciato, accompagnati dalle navette che fanno da spola con l’albergo dove alloggiano.

Assenti Maksimovic, Chiriches e Tonelli.

Consueta puntata in palestra per i primi esercizi con gli attrezzi, seguiti da stretching e riscaldamento sul campo.

ore 10:00 – La squadra inizia gli esercizi di potenziamento e di prevenzione.

10:30 – Il riscaldamento continua con lo scambio di palla.

10:35 – Iniziano le esercitazioni tecnico-tattiche sul giro palla a massimo due tocchi negli spazi stretti (quindi anche prove di pressing) e rapide verticalizzazioni. L’allenamento consiste in due squadre (bianchi e verdi) che provano al tempo stesso la fase difensiva, le ripartenze dopo la conquista della palla e l’impostazione della manovra. Quando l’altra squadra tocca il pallone si invertono i ruoli. Palmiero a un’stremità centrale e Luperto (sostituito poi da Ghoulam) dall’altra con Zielisnki al centro del centrocampo in casacca gialla sono i riferimenti della manovra.

11:00 – Esercizio simile al precedente ma questa volta si gioca in una metà campo e l’obiettivo finale non è il riferimento della verticalizzazione ma la porta difesa da Contini.

11:20 – Terminano le prove tecnico-tattiche e si passa alle esercitazioni sugli sviluppi delle finalizzazioni con l’attaccante prima si smarca e poi tira in porta quindi resiste al contrasto dell’avversario e smista sull’esterno che poi crossa per restituirgli la palla per la conclusione finale.

11:40 – Termina l’allenamento ma Milik e Gaetano si esercitano sui rigori, seguiti poi da Insigne e Malcuit

