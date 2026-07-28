Napoli: il programma del ritiro in Abruzzo

In Abruzzo si fa sul serio. Inizia il lavoro più importante nella fase di pre season con lavori tattici e amichevoli internazionali. Infatti alcune giornate saranno a porte chiuse.
Il secondo ritiro estivo rappresenterà l’ultima fase della preparazione prima dell’avvio degli impegni ufficiali della nuova stagione.
Programma completo del ritiro di Castel di Sangro (30 luglio – 13 agosto)
Giovedì 30 luglio
Partenza da Castel Volturno alle 10:30 e arrivo in hotel
Ore 15:00: allenamento
Venerdì 31 luglio
Ore 10:00: allenamento
Ore 17:30: allenamento
Sabato 1 agosto
Ore 10:00: allenamento
Pomeriggio: riposo
Domenica 2 agosto
Ore 10:00: allenamento
Pomeriggio: riposo
Lunedì 3 agosto
Ore 10:00: allenamento
Pomeriggio: allenamento a porte chiuse
Ore 19:30: presentazione del mister e dello staff tecnico (Piazza del Plebiscito)
Martedì 4 agosto
Ore 10:00: allenamento
Pomeriggio: allenamento a porte chiuse
Mercoledì 5 agosto
Mattina: allenamento a porte chiuse
Ore 18:30: Napoli-Osasuna
Giovedì 6 agosto
Ore 10:00: allenamento
Pomeriggio: riposo
Venerdì 7 agosto
Ore 10:00: allenamento
Pomeriggio: allenamento a porte chiuse
Ore 20:00: incontro con quattro calciatori (Piazza del Plebiscito)
Sabato 8 agosto
Mattina: allenamento a porte chiuse
Ore 21:00: Napoli-Celta Vigo
Domenica 9 agosto
Ore 10:00: allenamento
Pomeriggio: riposo
Lunedì 10 agosto
Ore 10:00: allenamento
Pomeriggio: allenamento a porte chiuse
Martedì 11 agosto
Mattina: riposo
Pomeriggio: allenamento a porte chiuse
Ore 20:00: presentazione della squadra (Piazza del Plebiscito)
Mercoledì 12 agosto
Mattina: allenamento a porte chiuse
Ore 21:00: Napoli-Aris Salonicco
Giovedì 13 agosto
Mattina: allenamento a porte chiuse (parte della squadra)
*Il programma potrebbe subire variazioni, riferisce la SSC Napoli