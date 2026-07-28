Ritiro Castel di Sangro

Napoli: il programma del ritiro in Abruzzo

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In Abruzzo si fa sul serio. Inizia il lavoro più importante nella fase di pre season con lavori tattici e amichevoli internazionali. Infatti alcune giornate saranno a porte chiuse.

Il secondo ritiro estivo rappresenterà l’ultima fase della preparazione prima dell’avvio degli impegni ufficiali della nuova stagione.

Programma completo del ritiro di Castel di Sangro (30 luglio – 13 agosto)

Giovedì 30 luglio

Partenza da Castel Volturno alle 10:30 e arrivo in hotel

Ore 15:00: allenamento

Venerdì 31 luglio

Ore 10:00: allenamento

Ore 17:30: allenamento

Sabato 1 agosto

Ore 10:00: allenamento

Pomeriggio: riposo

Domenica 2 agosto

Ore 10:00: allenamento

Pomeriggio: riposo

Lunedì 3 agosto

Ore 10:00: allenamento

Pomeriggio: allenamento a porte chiuse

Ore 19:30: presentazione del mister e dello staff tecnico (Piazza del Plebiscito)

Martedì 4 agosto

Ore 10:00: allenamento

Pomeriggio: allenamento a porte chiuse

Mercoledì 5 agosto

Mattina: allenamento a porte chiuse

Ore 18:30: Napoli-Osasuna

Giovedì 6 agosto

Ore 10:00: allenamento

Pomeriggio: riposo

Venerdì 7 agosto

Ore 10:00: allenamento

Pomeriggio: allenamento a porte chiuse

Ore 20:00: incontro con quattro calciatori (Piazza del Plebiscito)

Sabato 8 agosto

Mattina: allenamento a porte chiuse

Ore 21:00: Napoli-Celta Vigo

Domenica 9 agosto

Ore 10:00: allenamento

Pomeriggio: riposo

Lunedì 10 agosto

Ore 10:00: allenamento

Pomeriggio: allenamento a porte chiuse

Martedì 11 agosto

Mattina: riposo

Pomeriggio: allenamento a porte chiuse

Ore 20:00: presentazione della squadra (Piazza del Plebiscito)

Mercoledì 12 agosto

Mattina: allenamento a porte chiuse

Ore 21:00: Napoli-Aris Salonicco

Giovedì 13 agosto

Mattina: allenamento a porte chiuse (parte della squadra)

*Il programma potrebbe subire variazioni, riferisce la SSC Napoli

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