Ritiro Dimaro

Il Napoli saluta il Trentino

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Dopo l’amichevole contro la Carrarese, gli azzurri hanno svolto l’ultima seduta di allenamento alla SKI.IT Arena di Dimaro.

Il gruppo è stato impegnato in un lavoro aerobico in campo.

Vanja Milinkovic-Savic si è allenato in gruppo.

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