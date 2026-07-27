Il Napoli saluta il Trentino

Dopo l’amichevole contro la Carrarese, gli azzurri hanno svolto l’ultima seduta di allenamento alla SKI.IT Arena di Dimaro.
Il gruppo è stato impegnato in un lavoro aerobico in campo.
Vanja Milinkovic-Savic si è allenato in gruppo.
Dopo l’amichevole contro la Carrarese, gli azzurri hanno svolto l’ultima seduta di allenamento alla SKI.IT Arena di Dimaro.
Il gruppo è stato impegnato in un lavoro aerobico in campo.
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