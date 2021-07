Napoli in ritiro a Dimaro, oggi si comincia! Il programma completo

Oggi giovedì 15 luglio parte il ritiro del Napoli a Dimaro-Folgarida che proseguirà fino a domenica 25 luglio. Nel pomeriggio il primo allenamento.

È tutto pronto a Dimaro Folgarida per il decimo ritiro de Ssc Napoli in Val di Sole, che si aprirà ufficialmente domani con l’arrivo della squadra in Trentino nella sede logistica dello Sport Hotel Rosatti. Nel pomeriggio è previsto il primo allenamento allo Stadio di Carciato.

Ma già venerdì la nuova avventura stagionale degli azzurri entrerà decisamente nel vivo con la conferenza stampa del nuovo Mister Spalletti in programma in serata al teatro di Dimaro e riservata esclusivamente ai Media. Sarà il primo incontro ufficiale a in Val di Sole dopo i primi tre allenamenti sul campo di Carciato.

Il calendario degli allenamenti prevede due sedute al giorno (mattino 9.30 e pomeriggio 17.30) sempre a porte aperte. Naturalmente con un calendario intenso di allenamenti sono necessari dei momenti di pausa; quindi il calendario predisposto dallo staff tecnico del Napoli prevede dei momenti di riposo di mezza giornata, senza allenamenti al campo, per domenica mattina 18 luglio (nel pomeriggio è prevista la sfida con la Bassa Anaune alle ore 17.30), e poi mercoledì pomeriggio 21 luglio e infine la mattina di sabato 24 luglio quando nel pomeriggio si sarà la seconda amichevole sempre alle 17.30 contro la Pro Vercelli.

Il rientro della comitiva a Napoli è previsto nel pomeriggio di domenica 25 luglio.

Le procedure per assistere agli allenamenti del Napoli ed agli eventi

L’accesso agli allenamenti sarà quest’anno garantito grazie ad un accredito telematico attraverso un link presente sui siti de SSC Napoli (www.sscn.it) e dell’Apt Val di Sole (www.visitvaldisole.it): ovvero https:// moduloaccessoritiro2021. sscnapoli.it.

Ogni tifoso potrà scegliere l’evento preferito (allenamenti di mattina e/o pomeriggio e serate con la squadra); se la registrazione dei dati (Nome, Cognome, Data di nascita, Luogo di nascita, Codice Fiscale, Indirizzo di Residenza, Email e Recapito telefonico) andrà a buon fine, riceverà a mezzo posta elettronica l’invito per assistere gratuitamente all’evento scelto.

Dovrà quindi presentarsi direttamente al Centro Sportivo di Dimaro Folgarida (o ai varchi di Piazza Madonna della pace a Dimaro) il giorno dell’evento; dovrà essere esibito sul proprio smartphone il codice ricevuto via mail senza necessità di stamparlo. Parallelamente dovrà essere in possesso delle certificazioni verdi.

Ogni codice consentirà l’ingresso di una sola persona. Ogni tifoso potrà richiedere al massimo due posti per ogni allenamento. Per tutti gli eventi non sarà consentito il cambio dell’utilizzatore.

ESCLUSIVAMENTE per accedere all’impianto di Carciato gli spettatori dovranno essere anche muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all’art. 9 del decreto legge n. 52/2021 o in alternativa di essere in possesso di un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo eseguito nelle 48 ore precedenti e rilasciato in formato cartaceo o digitale. Tale previsione non si applica a coloro che hanno meno di 16 anni.

TALE PROCEDURA NON È RICHIESTA PER GLI EVENTI SERALI IN PIAZZA MADONNA DELLA PACE per i quali è comunque richiesta la prenotazione sul link https:// moduloaccessoritiro2021. sscnapoli.it/eventi.aspx per accedere ai 1.000 posti disponibili.

La disponibilità dei posti allo stadio Carciato

Allo Stadio di Carciato a disposizione dei tifosi vi sono tre tribune per complessivi 700 posti a sedere; la capienza è rimasta immutata rispetto al passato grazie alla realizzazione di ulteriori due tribune che si aggiungono a quella storica. E tutto ciò nel pieno rispetto delle indicazioni anti-Covid contenute nell’Ordinanza della Provincia autonoma di Trento n°77 del 2 luglio 2021; ordinanza riguardante i protocolli per la visione degli eventi sportivi che prevedono il distanziamento di un metro e un afflusso del 50% rispetto ai dati della capienza dell’impianto.

I varchi di accesso al pubblico saranno monitorati e controllati mediante sistemi di rilevazione numerica progressiva con personale di sicurezza; il personale vigilerà affinché non venga superata la capacità del massimo di affollamento di ogni area; farà rispettare sia l’utilizzo della mascherina di protezione, sia la distanza interpersonale di almeno un metro al fine di evitare assembramenti.

Inoltre, agli ingressi verrà misurata la temperatura corporea, tutti coloro che avranno una temperatura pari o superiore ai 37,5° non saranno ammessi all’interno dell’impianto. Insomma, la collaborazione tra società partenopea e realtà turistica trentina garantirà ai tifosi di trascorre una vacanza all’insegna della tranquillità, relax, detox e divertimento in linea con lo slogan del Trentino #Respira che punta a valorizzare l’immenso patrimonio boschivo e tutte le bellezze ambientali.

Va segnalato che in Trentino vi è una situazione estremamente positiva tanto che gli ospedali sono da giorni totalmente Covidfree. Al seguente link è possibile consultare le modalità di acquisizione delle certificazioni verdi: https://www.dgc.gov.it/web/.

L’acquisto dei biglietti per le amichevoli

Per quanto riguarda l’acquisto dei biglietti delle amichevoli l’APT della Val di Sole ha attivato un canale di distribuzione dei tagliandi al seguente link, dove i tifosi potranno acquistare il biglietto, registrando i propri dati anagrafici: https://www.liveticket.it/ ritironapolivaldisole.

Una volta completata la procedura d’acquisto, il tifoso riceverà via mail il titolo in formato digitale, che potrà esibire direttamente agli ingressi del Centro Sportivo di Dimaro Folgarida, senza necessità di stamparlo, unitamente ad un valido documento di riconoscimento ed alle certificazioni verdi. I biglietti sono in vendita anche all’Ufficio turistico sito nell’edificio del Comune di Dimaro Folgarida.

Anche per le amichevoli saranno disponibili 700 posti a sedere.

Comments

comments