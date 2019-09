Napoli in trasferta, prezzi dei biglietti alle stelle per il settore ospiti

La passione per la squadra del cuore non ha prezzo, ma costa tanto seguirla in giro per l’Europa. Basta vedere il prezzo dei biglietti del settore ospiti praticato dai club che in questo inizio di stagione hanno ospitato il Napoli.

Si va dai 35 euro pagati per vedere Fiorentina-Napoli fino ai 67 euro per Juventus-Napoli giocata allo Stadium di Torino.

Nel mezzo i 50 euro del prezzo del biglietto di Lecce-Napoli e i 65 (più commissioni) per Genk-Napoli di Champions League.

Costi che sembrano ‘gonfiati’ quelli applicati ai biglietti del settore ospiti quando il Napoli gioca in trasferta.

Ad esempio il settore ospiti per Inter-Lazio costa € 25,00, mentre quello per Inter-Juventus € 55,00 (e lo stesso costerà per Juventus-Inter in virtù di un accordo di reciprocità fatto dai due club). Sempre l’Inter per la gara contro il Borussia Dortmund ha previsto per il settore ospiti un costo dei biglietti pari a € 50.

In totale un tifoso del Napoli se avesse voluto seguire gli azzurri in queste prime quattro trasferte stagionali avrebbe dovuto pagare la sorprendente somma di € 217,00, oltre le spese di viaggio ed eventuale alloggio.

Comments

comments