Napoli-Juventus, corsi e ricorsi storici. Quando il destino sembra già scritto. Nei giorni scorsi è stata inaugurata una targa in memoria dello scomparso ex presidente del Napoli, Roberto Fiore.



In quella circostanza, l’attuale Head of operations manager del Napoli Alessandro Formisano, marito della signora Roberta, nipote del presidente Fiore, ricordava come nel giorno della prima partita da presidente di Fiore si fosse giocato un Napoli-Juventus, terminato proprio 2-1.

Nella prima partita dopo l’affissione della targa, si gioca, ironia del destino, proprio Napoli-Juventus che termina con lo stesso risultato.

A distanza di tanti anni sembra di stare raccontando una storia già scritta. Destino? Caso? Chissà…

Di sicuro il dottor Fiore sarà contento di quanto accaduto ieri al San Paolo. Gioia condivisa con milioni di tifosi del Napoli.

Comments

comments