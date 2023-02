Napoli, non puoi permetterti distrazioni, Spalletti tiene tutti sulla corda.

Il Napoli di Luciano Spalletti, oltre ad essere in testa in campionato, è anche in testa per tutti i pronostici calcio di oggi.

Favoritissima per tutti i bookmakers, la squadra campana deve mantenere alta la tensione, per portare a casa un risultato a dir poco storico.

Azzurri che giornata dopo giornata stanno consolidando la loro leadership, non solo in termini di punti in classifica, ma anche come gioco. Rispolverato Lobotka, che sembrava essere ai margini fino a qualche gestione tecnica fa, insieme a Zambo Anguissa ed al polacco Zielinski, stanno facendo cose egregie, non facendo sentire minimamente la mancanza di Fabian Ruiz, trasferitosi al PSG.

Da ammirare anche l’atteggiamento di calciatori come Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone, consci di non essere titolarissimi, ma ogni volta che vengono chiamati in causa dal tecnico toscano, entrano con il sangue agli occhi, risultando talvolta decisivi ai fini del risultato finale.

3 x 3 … in questo caso non fa nove, ma rammarico….

Tre calciatori anzi tre pilastri del Napoli degli ultimi anni, questa estate hanno lasciato la Campania, parliamo del capitano Lorenzo Insigne, campione d’europa in carica con la nazionale di Roberto Mancini, oggi volato in Canada nel Toronto F.C.; lui ha sempre sognato di vincere lo scudetto con la maglia azzurra, chissà cosa penserà oggi dall’altra parte dell’oceano….

Stessa condizione per KK, Ossia Kalidou Koulibaly, considerato da ADL il miglior difensore centrale del mondo, oggi in forza ad un Chelsea che è lontano parente di quello che vinceva tutto con Tuchel in panchina. Infine dalla Turchia, Dries “Ciro” Mertens, posta sempre contenuti inneggianti il suo tifo per la compagine partenopea, ma davvero è contento di trovarsi al Galatasaray e non all’ombra del Vesuvio?

Per tre pilastri che vanno via, ne sono arrivati due, che hanno triplicato il loro valore di mercato e uno che era già presente in rosa, che ha tolto tante castagne dal fuoco. Parliamo nell’ordine di Kvicha kvaratskhelia, furetto georgiano, che con goal e assist, sta dominando letteralmente le statistiche del nostro campionato, arrivato in sordina, oggi è l’arma letale di Luciano Spalletti. Dalla Turchia è arrivato tra lo scetticismo generale Kim M. J., difensore oggi tra i migliori per rendimento del nostro campionato che ha triplicato il proprio valore di mercato.

A chiudere questo particolare 3 x 3 è Matteo Politano, l’esterno ex Sassuolo, sembra esser esploso definitivamente. Dribbling ubriacanti, assist e anche responsabilità importanti per il calciatore romano classe 1993, calciando rigori pesanti risultando spesso determinante.

Tra campionato e champions comincia un periodo cruciale…

La stagione sta entrando nel vivo, il Napoli in testa al campionato e con un margine di vantaggio sulle inseguitrici attualmente rassicurante, deve iniziare a guardare anche alla Champions League; ottavo di finale nettamente alla portata dei partenopei, che affronteranno i tedeschi dell ‘Eintracht Francoforte, club vincitore della scorsa Europa League. Il tempo e la serenità per preparare al meglio questa gara ci sono, come ci sono anche gli ingredienti per condire un piatto, che è già molto succulento….

