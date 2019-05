Napoli, occhi su Manolas: il greco potrebbe lasciare Roma

Il Napoli sta valutando diversi profili per rinforzare il reparto difensivo a disposizione del tecnico Carlo Ancelotti, ed uno di questi è Kostas Manolas, difensore della Roma.

Raul Albiol, infatti, si avvia verso le 34 primavere e il club ha intenzione di affiancare a Kalidou Koulibaly un partner di livello, in grado di non far rimpiangere lo spagnolo. E quello di Manolas è sicuramente un profilo di spessore . Secondo il quotidiano Il Tempo, il greco potrebbe lasciare la Capitale in estate, e il Napoli, insieme ad altri club europei, sarebbe molto interessato ad un suo acquisto. Nel contratto è presente un clausola risolutiva da 36 milioni di euro: molto dipenderà, dunque, anche dalla volontà di Manolas, che ha sempre dichiarato di trovarsi benissimo a Roma.

