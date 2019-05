Napoli, report allenamento e lista convocati

Il Napoli ha terminato l’ultimo allenamento della stagione, oggi pomeriggio; di seguito il report completo e la lista dei convocati per la sfida contro il Bologna.

Ultimo allenamento a Castel Volturno per il Napoli di Ancelotti, questo pomeriggio. La squadra ha preparato la sfida al Dall’Ara contro il Bologna, per l’ultima giornata di Serie A. Per iniziare attivazione con uso di ostacoli bassi, poi torello con la squadra divisa in due metà campo.

Per finire partitina a campo ridotto ed esercitazioni sui tiri. Di seguito anche la lista ufficiale dei convocati per il match; gli unici tre assenti sono Koulibaly e Allan, squalificati, e Mario Rui oltre ai già noti Ospina (in permesso) e agli infortunati Chiriches e Ounas.

I convocati: Meret, Karnezis, D’Andrea, Hysaj, Malcuit, Ghoulam, Albiol, Luperto, Maksimovic, Zielinski, Fabian Ruiz, Zedadka, Gaetano, Verdi, Younes, Callejon, Mertens, Insigne, Milik.

