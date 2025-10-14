Napoli: Sequestri al largo Maradona, gli aggiornamenti.

Dopo il sequestro di questa mattina presso il Largo Maradona arrivano ulteriori aggiornamenti su una location famosa in tutto il mondo e metà di milioni di turisti.
Come riferisce LaPresse
“La Polizia Locale di Napoli, con le Unità operative Avvocata e Chiaia e in collaborazione con il personale del Commissariato Montecalvario,
ha condotto un’operazione di controllo nei quartieri Avvocata e Montecalvario, con particolare attenzione all’area nota come “Largo Maradona” nei Quartieri Spagnoli,
ai piedi del murale che celebra il calciatore argentino, meta ogni giorno di migliaia di turisti e tifosi.
Durante le verifiche, gli agenti hanno proceduto al sequestro di cinque carretti per la vendita di bevande, abbandonati e incatenati sul suolo pubblico, privi di qualsiasi autorizzazione.
Inoltre due esercizi commerciali, uno alimentare e uno non alimentare, sono stati sottoposti a sequestro per l’assenza della necessaria autorizzazione all’esercizio in sede fissa.
Per tali violazioni sono state comminate sanzioni amministrative pari a 5mila euro ciascuna, oltre all’accertamento di ulteriori irregolarità relative all’occupazione abusiva di suolo pubblico per una superficie complessiva di circa 9,4 mq, e alla mancanza di passo carrabile.
Gli uffici tecnici competenti procederanno ora alla verifica della destinazione urbanistica di un’area di circa 200 mq, oggetto di ulteriori approfondimenti.
Nel corso dell’operazione, è stato inoltre denunciato un uomo per furto di energia elettrica, accertato a seguito di un allaccio abusivo alla rete da parte di un esercizio commerciale situato di fronte al “Largo Maradona”.