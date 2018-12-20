Napoli-Spal, arbitra La Penna. Roma-Juventus a Massa

Ecco il comunicato ufficiale con le designazioni arbitrali per le gare del 17° turno di Serie A. La Penna per Napoli-SPAL con Pairetto al VAR.
NAPOLI – SPAL
LA PENNA
MARRAZZO – VALERIANI
IV: MAGGIONI
VAR: PAIRETTO
AVAR: DE MEO
CHIEVO – INTER h. 18.00
PASQUA
POSADO – GALETTO
IV: PISCOPO
VAR: MARINELLI
AVAR: DEL GIOVANE
EMPOLI – SAMPDORIA
CALVARESE
PERETTI – MASTRODONATO
IV: MASSIMI
VAR: SACCHI
AVAR: CARBONE
GENOA – ATALANTA
DOVERI
PASSERI – MELI
IV: FABBRI
VAR: ORSATO
AVAR: LIBERTI
JUVENTUS – ROMA h. 20.30
MASSA
TEGONI – VUOTO
IV: MARESCA
VAR: GIACOMELLI
AVAR: LO CICERO
LAZIO – CAGLIARI h. 12.30
MANGANIELLO
VIVENZI – GORI
IV: MINELLI
VAR: GUIDA
AVAR: DI VUOLO
MILAN – FIORENTINA
MARIANI
TOLFO – FIORITO
IV: PEZZUTO
VAR: MAZZOLENI
AVAR: ALASSIO
PARMA – BOLOGNA h. 18.00
ABISSO
PAGANESSI – ROCCA
IV: FOURNEAU
VAR: PICCININI
AVAR: DI IORIO
SASSUOLO – TORINO
BANTI
MONDIN – PRENNA
IV: DI PAOLO
VAR: AURELIANO
AVAR: BINDONI
UDINESE – FROSINONE
VALERI
SCHENONE – CECCONI
IV: RAPUANO
VAR: GHERSINI
AVAR: RANGHETTI