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Serie A

Napoli-Spal, arbitra La Penna. Roma-Juventus a Massa

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Ecco il comunicato ufficiale con le designazioni arbitrali per le gare del 17° turno di Serie A. La Penna per Napoli-SPAL con Pairetto al VAR.

 

 

NAPOLI – SPAL
LA PENNA
MARRAZZO – VALERIANI
IV: MAGGIONI
VAR: PAIRETTO
AVAR: DE MEO

CHIEVO – INTER h. 18.00
PASQUA
POSADO – GALETTO
IV: PISCOPO
VAR: MARINELLI
AVAR: DEL GIOVANE

EMPOLI – SAMPDORIA
CALVARESE
PERETTI – MASTRODONATO
IV: MASSIMI
VAR: SACCHI
AVAR: CARBONE

GENOA – ATALANTA
DOVERI
PASSERI – MELI
IV: FABBRI
VAR: ORSATO
AVAR: LIBERTI

JUVENTUS – ROMA h. 20.30
MASSA
TEGONI – VUOTO
IV: MARESCA
VAR: GIACOMELLI
AVAR: LO CICERO

LAZIO – CAGLIARI h. 12.30
MANGANIELLO
VIVENZI – GORI
IV: MINELLI
VAR: GUIDA
AVAR: DI VUOLO

MILAN – FIORENTINA
MARIANI
TOLFO – FIORITO
IV: PEZZUTO
VAR: MAZZOLENI
AVAR: ALASSIO

PARMA – BOLOGNA h. 18.00
ABISSO
PAGANESSI – ROCCA
IV: FOURNEAU
VAR: PICCININI
AVAR: DI IORIO

SASSUOLO – TORINO
BANTI
MONDIN – PRENNA
IV: DI PAOLO
VAR: AURELIANO
AVAR: BINDONI

UDINESE – FROSINONE
VALERI
SCHENONE – CECCONI
IV: RAPUANO
VAR: GHERSINI
AVAR: RANGHETTI

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