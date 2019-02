Nuovo obiettivo sulla lista di Giuntoli: è Valentino Lazaro dell’Hertha Berlino.

Il nuovo obiettivo di mercato del Napoli per la fascia destra, nel caso in cui Elseid Hysaj dovesse andar via in estate, Giuntoli lo pesca in Germania, a Berlino. Si tratta di Valentino Lazaro (22) dell’Hertha, un nazionale austriaco che è stato acquistato dal club tedesco lo scorso giugno per 15 milioni di euro dal Salisburgo.

