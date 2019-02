Napoli-Torino, le pagelle: Milik irritante, Insigne sfortunato

Il Napoli si schianta contro il muro del Torino, finisce 0-0 al San Paolo

Le pagelle degli azzurri:

Ospina 6: Poco più di uno spettatore, risponde presente le poche volte che viene chiamato in causa

Malcuit 6,5: Uno dei migliori in campo, benissimo in entrambe le fasi. Propositivo in fase offensiva e possente in quella difensiva. Nel finale fa un grande recupero su Belotti e si becca un’ammonizione generosa

Maksimovic 6: Partita neutrale ma senza sbavature

Koulibaly 6: Belotti lo mette in difficoltà e lo costringe all’ammonizione, ma il suo strapotere fisico e la sua velocità lo rende insuperabile

Hysaj 5,5: Partita tranquilla in fase difensiva, molto poco propositivo in fase offensiva, c’è da dire che non giocava sulla sua fascia di competenza

Callejon 6: Nel primo tempo fa un bel cambio di gioco per Insigne e poi fa uno dei suoi tagli con i tempi perfetti, Lorenzo lo serve però con un secondo di ritardo. Nel secondo tempo sbaglia nella gestione di un contropiede del Napoli che poteva fare la differenza.

Allan 6,5: Il solito guerriero, contro una squadra fisica come il Torino si sente decisamente a suo agio. Dopo un’ammonizione si becca il secondo giallo nel finale per un fallo che non commette lui ma Malcuit, l’arbitro infatti dopo aver consultato il VAR cambia la sua decisione

Fabian Ruiz 5,5: In questo ruolo è veramente sprecato per le qualità che ha, partita comunque molto passiva, tanti retropassaggi e poca verticalizzazione. Nel secondo tempo calcia due volte verso la porta, nel primo tentativo non la centra, nel secondo si ma Sirigu respinge

Zielinski 6,5: Qualche bel guizzo nel primo tempo, va sul fondo e mette un gran cross per Milik che arriva come sempre in ritardo e si divora il goal

Insigne 6,5: Il suo tiro a giro al 74′ è l’occasione da goal più nitida, ma sfortunatamente si stampa sul palo. Nel primo tempo ha un’altra grande chance ma Sirigu gli nega il goal

Milik 4: Un attaccante non può sbagliare tutte queste occasioni, arriva sempre in ritardo sui cross che gli arrivano perchè è mal posizionato, legnoso nel controllo palla e frettoloso nelle scelte.

Mertens 5,5: Il suo ingresso non riesce a dare la scossa agli azzuri, il belga sembra essere ancora appannato e non al top fisicamente.

Verdi 5,5: Approccio alla gara pessimo,il suo ingresso è stato totalmente futile

