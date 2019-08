Napoli, trattativa avanzata con il Valencia per la cessione di Hysaj

Dopo l’infortunio di Cristiano Piccini, il Valencia si è messo alla ricerca di un terzino destro e la scelta è ricaduta su Elseid Hysaj, in uscita dal Napoli.

Secondo quanto riferito da Tuttomercatoweb, la trattativa sarebbe in stato avanzato, con il club spagnolo intenzionato a chiudere quanto prima. L’albanese dovrebbe andar via in prestito con obbligo di riscatto legato alla qualificazione del Valencia alla prossima Champions League e al raggiungimento da parte del calciatore di un determinato numero di presenze.

Comments

comments