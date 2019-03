Napoli-Udinese, biglietti disponibili da domani

Da domani sarà possibile acquistare i biglietti per Napoli-Udinese, con i prezzi della Curva e dei Distinti che calano ancora; rispettivamente costano 12 e 22 euro.

I biglietti per la gara di Campionato SSC Napoli – Udinese Calcio che si disputerà il 17 Marzo 2019 ore 18.00 presso lo Stadio San Paolo di Napoli saranno posti in vendita a partire da Martedì 12 Marzo 2019 ore 10.00.

Per tutti i possessori di Fidelity Card, i titoli potranno essere caricati in modalità digitale presso tutti i punti vendita abilitati, esibendo la fidelity, oppure, comodamente da casa, collegandosi al sito ufficiale www.sscnapoli.it.

Per i possessori della Club Azzurro Card e della Fan Away, si consiglia di verificarne la scadenza. Qualora la card risulti scaduta sarà necessario dotarsi della nuova Fidelity Card SSC Napoli “Fan Stadium Card”, acquistabile on line, collegandosi al sito ufficiale www.sscnapoli.it.

Si precisa che le prime tre file delle Tribune Posillipo e Nisida nonché le prime due file dei settori Distinti, Curva A e Curva B, hanno subito o subiranno delle variazioni per i lavori in corso; pertanto, alcuni posti potrebbero non essere disponibili.

