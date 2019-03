Terminato da poco il posticipo del lunedì tra Roma e Empoli che vede vittoriosi i giallorossi.

Il punteggio di 2-1 è stato deciso dai gol di El Shaarawy e Schick per la Roma e dall’autogol di Juan Jesus per l’Empoli. Ai toscani, inoltre, è stato annullato anche il gol del momentaneo 2-2 per un fallo di mano. Inizia col piede giusto l’avventura di Claudio Ranieri.

