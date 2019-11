Nasce la “Cantera Napoli City”, Montervino: “Sarà un percorso lungo e affascinante”

Nasce la “Cantera Napoli City”, progetto di ottimizzazioni del calcio giovanile partenopeo. Ecco quanto riportato da Il Mattino.

Il progetto di ottimizzazione del calcio giovanile partenopeo ideato dal vicepresidente Edo De Laurentiis guarda alla nuova realtà della “Cantera Napoli city”, presso il centro sportivo Audax Casoria, il cui battesimo è avvenuto in pompa magna alla presenza dell’ex campione del mondo e componente dell’AIC, Simone Perrotta. Un vero boom di iscrizioni (circa 350) è il bigliettino da visita della neonata società, che annovera Maurizio Morra come responsabile tecnico e allenatori di rango tra i propri quadri quali Gennaro Monaco, Ivano Trotta, oltre all’ex calciatore del Napoli Francesco Montervino, nel ruolo di testimonial tecnico, che precisa:

“Questa fattiva e futura collaborazione con il Napoli e la dice lunga sulle intenzioni della famiglia De Laurentiis di potenziare in maniera adeguata le proprie strutture giovanili: sarà un percorso difficile e affascinante, Napoli è un serbatoio infinito di calciatori e giovani talenti, il nostro obiettivo è quello di camminare al fianco del club azzurro e coltivare i campioni di domani”.

La “cantera” apre ai ragazzi nati nel 2003 per finire a quelli della classe 2015. Avrà delle regole ben precise: niente football per chi frequenta poco e male la scuola, terzo tempo obbligatorio alla fine di ogni gara, lezioni gratis per bambini con scarse possibilità economiche. E in futuro, forse, l’apertura anche al calcio femminile, altro pallino del vicepresidente Edo.

