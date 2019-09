Nazio-Napoli: oggi i campo altri tre ‘napoletani’

Continuano gli impegni con le rispettive nazionali dei calciatori del Napoli. In campo oggi altri tre ‘napoletani’ tutti in gare valide per le qualificazioni agli Europei 2020.

Si parte alle 15:00 con Fabiàn, in serata invece tocca a Meret e Manolas.

ore 15:00 a Gijon (Spagna) – Spagna-Isole Faro Oer;

alle 20:45 a Tampere (Finlandia) – Finlandia-Italia (diretta TV in chiaro su RaiUno);

ore 20:45 ad Atene (Greci) – Grecia-Lichtenstein.

Intanto ieri hanno giocato altri azzurri.

Il ‘derby’. A Belgrado in Serbia-Portogallo 2-4 è andato in scena il ‘derby’ in chiave Napoli tra Maksimovic e Mario Rui. Per Mario Rui solo panchina mentre Maksimovic, ammonito al 10′, ha giocato tutta la partita.

Hysaj. Netta sconfitta dell’Albania di Hysaj a Parigi, in campo per tutta la gara. La Francia con i gol dell’ex Juve Coman, di Giroud, ancora di Coman e Ikone ha vinto per 4-1. Di Cikallesi su rigore il gol degli albanesi. Sul 2-0 Griezmann ha sbagliato un calcio di rigore.

