Nel giorno dei due esordi, Insigne raggiunge Pellegrini e Massa

Grande entusiasmo per il risultato e la qualificazione del Napoli, ma soprattutto per la prestazione della squadra.

Più di tutti festeggiano tre azzurri.

Luperto. Contro la Lazio ha fatto il suo esordio in Coppa Italia con la maglia del Napoli. Il difensore nato a Lecce ha comunque collezionato 3 presenze in Coppa Italia con la maglia del Lecce.

Lobotka. Esordio assoluto per lo slovacco con la maglia del Napoli. Peccato per lui che l’espulsione di Hysaj ha costretto Gattuso a sostituirlo con Luperto.

Insigne. Finora in due partite in Coppa Italia per il Napoli ha segnato solo lui: 2 gol con il Perugia entrambi su rigore e quello bellissimo contro la Lazio. Il gol segnato alla Lazio ha permesso a Insigne di entrare nella top ten dei marcatori del Napoli in Coppa Italia. Con 8 gol Insigne ha raggiunto al nono posto Pellegrini e Massa. In questa speciale classifica comandata da Maradona con 29 gol, all’ottavo posto c’è Braglia con 9 gol mentre al settimo c’è Juliano con 10.

Comments

comments