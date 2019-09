Nicchi: “Pronta la rivoluzione: VAR Room unica e interviste post partita agli arbitri. Razzismo? Sono dei coglioni”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Marcello Nicchi, Presidente AIA:

“Per la Var Room sono richiesti solo dei permessi, per il resto c’è già tutto. Il Presidente Federale conta di metterla a nostra disposizione per la prima partita di ritorno del campionato.

Potremo interagire con società, spettatori e tesserati. Potremo dare informazioni a tutti gli utenti.

Nella Var Room, a Coverciano, ci sarà un monitoraggio di tutti i campi di Serie A: a fine partita, il designatore, avendo a disposizione tutte le sale Var, saprà perchè saranno prese determinate decisioni anziché altre.

Sarà una svolta epocale.

Ci sarà lo specialista Var, che sarà scelto ogni partita tra Banti, Di Paolo, Mazzoleni e Nasca che sono già in opera tra i campi di Serie A.

Nuove regole sui portieri? Noi siamo esecutori. Quando c’è una regola, bisogna applicarla. Riguardo la partita di Lecce Napoli, Piccinini ha fatto molto bene. Per quanto riguarda la regola del rigore, il portiere deve avere almeno un piede sulla linea di porta fin quando la palla non è toccata. Se non dovesse accorgersene l’arbitro, può intervenire il Var. Chiaramente questo quando il portiere para, se segna no.

Razzismo? Bisogna capire come cacciare dagli stadi questi coglioni. Faccio i miei complimenti ad Orsato e porgo tutta la mia solidarietà alle persone di colore offese. L’arbitro ha applicato perfettamente le disposizioni, ovvero fermare il gioco e fare l’annuncio. Per fortuna i tifosi hanno smesso, ma se avessero continuato l’arbitro avrebbe dovuto interrompere nuovamente il gioco la palla, poi, sarebbe passata all’ordine pubblico in quanto l’arbitro non ha la facoltà di interrompere definitivamente la partita”.

