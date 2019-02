Orgnoni: “Non esiste nessun caso-Verdi, invenzione di alcuni giornalisti”

Donato Orgnoni, procuratore fra gli altri di Verdi, ha parlato a Radio Crc.

“Non esiste alcun caso-Verdi, siamo contentissimi e felici di essere a Napoli, questa cosa è stata soltanto un’invenzione di alcuni giornalisti che hanno messo su una situazione inesistente. Ovviamente Simone si giocherà ogni chance da qui alla fine della stagione e poi si vedrà. Posso dire che il mese scorso sono arrivate un bel po’ di richieste per lui ma il Napoli le ha rispedite tutte al mittente, perchè crede in lui e Verdi crede nel Napoli. Ovviamente ha bisogno di un po’ di continuità, solo così può dimostrare per davvero il suo valore.

La squadra crede nella vittoria dell’Europa League e sta facendo comunque un ottimo campionato, trovo ingiusto ascoltare e leggere certe critiche a questa squadra. Ci sono ancora tre mesi e mezzo e può succede ancora di tutto, il Napoli ha una rosa di calciatori con tantissimo talento”.

