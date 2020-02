Panchina d’oro a Coverciano – Premio speciale per i messaggi positivi per l’allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic.

Una Panchina d’oro speciale per Sinisa Mihajlovic. Speciale per i messaggi positivi che ha trasmesso come uomo e come allenatore del Bologna nonostante la grave malattia che lo ha colpito, queste le motivazioni che hanno spinto l’Aiac a concedergli questo riconoscimento.

Comments

comments