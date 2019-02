Paratici: “Icardi? Al momento nessun contatto. Non è cruciale vincere la Champions”

Fabio Paratici, Chief Football Officer della Juventus, ha parlato questa mattina ai microfoni di Radio Rai 1, ospite della trasmissione “Radio anch’io Sport”.

ICARDI – “Ci tengo a precisare una cosa: ultimamente non abbiamo avuto contatti con Icardi – spiega il Chief Football Officer della Juventus -. Le mie dichiarazioni in merito a quanto avevamo in mente la scorsa estate non erano mirate a disturbare l’ambiente interista in questo momento, e nell’ultimo periodo non abbiamo mai parlato con Wanda Nara. In futuro? Non sappiamo ancora, di certo prima dell’apertura del mercato avremo altro su cui concentrarci”.

ALLEGRI – “Non credo che per Max sia cruciale vincere la Champions League: noi abbiamo un progetto importantissimo, Allegri ne fa parte. Sono certo che rimarrà con noi per aiutarci a crescere sempre di più”

DYBALA – “Le doti tecniche e morali non mancano, Paulo con noi ha giocato quasi sempre da quando è arrivato. Potrebbe diventare una bandiera, a 25 anni ha già dimostrato tanto ma per diventare un leader e restare qui per tanti anni ancora gli serve un ulteriore salto di qualità: sono sicuro che ci riuscirà”

IL MERCATO DEI GIOVANI – “E’ bello sapere che i giovani italiani più talentuosi siano accostati a noi, ma credo che come li osserviamo da vicino noi lo facciano anche gli altri grandi club. Non ce n’è uno particolarmente vicino alla Juventus, sono bravi tutti e non serve che lo dica io: anche un tifoso medio, amante del calcio, si accorgerebbe subito delle qualità fuori dal comune di alcuni ragazzi”

Comments

comments