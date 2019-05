Parma, Faggiano: “Parleremo con il Napoli di diverse situazioni”

Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, durante la trasmissione “Si gonfia la rete”.

“Salvezza del Parma? Rallentamenti per colpa dell’infortunio di Inglese, poi il Napoli è andato a perdere in casa dell’Empoli per complicare la situazione. Scherzi a parte, tolte le gare dirette, poi siamo tutti amici. Inglese? Non è nostro, vedremo se arriverà altro dal Napoli. Ounas e Rog? Li volevamo anche a gennaio ma poi si sono fatte scelte diverse. A breve parleremo con il Napoli che è una società amica e ci ha sempre rispettato.

Vedremo se qualche calciatore di proprietà del Napoli resterà anche l’anno prossimo. Sono tutti ottimi giocatori, posso assicurare che sono anche ottimi ragazzi. Tutino? Lo conosco da tanto, vedremo in base al programma della società, intanto aspettiamo la partita contro la Roma per non fare brutte figure. Sepe? In tempi non sospetti dissi che lui sarebbe stato l’ideale per il Napoli, lui poi è legatissimo a squadra e città”.

