Pazienza, ex Napoli: “Manolas deve lavorare e migliorare”

Michele Pazienza, ex centrocampista del Napoli, ha parlato dei gol subiti dagli azzurri nelle prime due giornate di campionato.

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato Michele Pazienza, ex centrocampista del Napoli. Il suo intervento si è concentrato sui gol subiti dal club azzurro nelle prime due giornate di campionato; in particolare Manolas, che secondo l’ex azzurro deve continuare a lavorare e migliorare.

Di seguito le sue parole:

“I tre gol subiti a Firenze non erano un buon segnale, i quattro rimediati con la Juventus hanno confermato che ci sono dei meccanismi da migliorare. Ci vorrà del tempo perché la difesa è un po’ cambiata.

Manolas deve lavorare e migliorare, fermo restando che le sue qualità sono indiscutibili. Lozano? Con la Juve mi è piaciuto moltissimo, è entrato alla grande e non era semplice in una partita così complicata al debutto in Italia.“

