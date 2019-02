Pedullà: “Hamsik direttamente in Cina senza passare da Madrid”

Alfredo Pedullà sul suo sito ha parlato della trattativa che ha portato Hamsik in Cina:

“Marek Hamsik vola direttamente in Cina per mettersi a disposizione del Dalian. Senza passare da Madrid, malgrado le certezze (non nostre) che sarebbe andato nella capitale spagnola per le visite. Hamsik aveva fatto tutto in gran segreto e dietro autorizzazione. Le smentite dei suoi amici (che magari neanche conoscono la verità, oppure la raccontano a modo loro) fanno parte dello spettacolo. E se Marek un giorno ripetesse le stesse parole, andrebbe capito.

L’unica cosa certa: Hamsik va direttamente in Cina, senza passare da Madrid. Anzi, ce n’è un’altra sicura: mai il Napoli avrebbe accettato 15 milioni, come sempre raccontato, infatti ne arrivano 20 (di milioni, più bonus). Per la verità un’altra cosa certa c’era: che la trattativa, come più volte affermato e malgrado il catastrofismo di chi aveva garantito che Hamsik sarebbe passato da Madrid in questa settimana, mai è stata davvero a rischio. Per 20 milioni…”

Comments

comments