Pedullà: “Niente Monaco per Icardi, ma non apre al Napoli”

Alfredo Pedullà, esperto di mercato e giornalista di Sportitalia, riporta novità in merito su Mauro Icardi e sulle voci sul Monaco.

A quanto pare quelle sul Monaco sono solo voci e non c’è nulla di vero. A riportarlo è Alfredo Pedullà che aggiunge come Mauro Icardi ha in testa due possibili scelte: rimanere all’Inter o attendere la Juventus.

Tutto questo nonostante il pressing costante del Napoli, fino ad ora respinto sempre in maniera cortese. L’Inter comunque, in caso di trattativa con la Juventus, prenderebbe in considerazione solo uno scambio con Dybala.

