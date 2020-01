Pedullà: “Stasera incontro con l’agente di Politano. Samp in pole per Younes e Tonelli”

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia, tramite il suo sito ufficiale ha fornito le ultime sull’affare Politano.

Questa sera ci sarà un incontro tra il ds del Napoli, Cristiano Giuntoli, e l’entourage del giocatore: il club azzurro vuole anticipare le mosse della Roma, prima scelta del calciatore. Il Napoli, però, è molto attivo anche per quanto riguarda il mercato in uscita: Tonelli e Younes hanno entrambi le valigie in mano e, secondo Pedullà, la Sampdoria sarebbe in pole per l’acquisto di entrambi.

