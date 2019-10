Per Bologna-Lazio Mihajlovic sarà sulla panchina rossoblù

Per Sinisa Mihajlovic arriva l’ok dei medici per la partita Bologna-Lazio; l’allenatore serbo quindi si siederà sulla panchina dei felsinei.

Dopo Verona e Spal, quella di oggi è la terza volta sulla sua panchina per Sinisa Mihajlovic. Come riportato da Sky Sport, infatti, c’è l’ok dei medici per la sua presenza nel match Bologna-Lazio.

Un’idea nata qualche giorno fa e che, dunque, si è riusciti ad attuare; il serbo, in cura presso l’Ospedale Sant’Orsola, aveva fatto richiesta alla società qualche giorno fa ed ora c’è anche la conferma del tutto. Per il serbo ci sarà, quasi sicuramente, una calorosa accoglienza da parte dei tifosi presenti.

