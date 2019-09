Pirlo a Sky: “Campionato divertente, la mano di Sarri non si vede ancora”

Andrea Pirlo, ex centrocampista della Juventus e della nazionale italiana, ha commentato questo inizio di campionato.

L’ex centrocampista di Juventus e Milan e dell’Italia, Andrea Pirlo, ha detto la sua sul campionato appena iniziato. Nel farlo ha ammesso che sta risultando divertente, mentre sulla Juventus non vede ancora la mano di Sarri; infine un breve commento sul lavoro di Mancini come c.t. della nazionale.

Di seguito le sue parole:

“Il campionato, in queste prime due giornate, è stato divertente; per quanto riguarda la Juventus, non vedo ancora la mano di Sarri e di conseguenza non la vedo ancora come una sua squadra. Higuain per me rimane ancora uno dei migliori.

Per quanto riguarda la nazionale invece, Mancini mi sembra che stia lavorando bene.“

Comments

comments